Real Monterotondo, ko che brucia. Centioni: «Pari sarebbe più giusto»

di Ugo Baldi

Il match con più reti (otto) è stato quello tra Real Monterotondo e Nuova Florida terminato 5-3. Il Real Monterotondo con questa sconfitta è la squadra che ha subito più gol (nove) e ne ha segnati anche di più (otto) in questo girone.

«In undici contro undici - ha fatto notare il tecnico della squadra di casa Centioni riferito alla gara contro i romani - sarebbe stata un’altra gara, ma i miei ragazzi hanno fatto comunque una grande partita dominando il secondo tempo e sfiorando il pareggio in più occasioni. Siamo sulla strada giusta anche se abbiamo da sistemare qualcosa nella fase difensiva dove abbiamo peccato di qualche ingenuità di troppo. Siamo una rosa con qualità importanti e abbiamo solo da migliorare con il lavoro in allenamento. Oggi forse avremmo meritato almeno il pareggio per quanto visto in campo ma la nuova Florida è una grande squadra con ottime individualità. Piro su tutti, ma anche Scardola, Mancini, Citro e Teti sono giocatori importanti e sono certo che potranno dire la loro per il campionato».

