Il Real Monterotondo ha riacceso i motori. La squadra è un cantiere aperto poichè si punta a disputare un campionato di Eccellenza senza patemi d'animo. Per ora sono arrivati in rossoblù, Collacchi (Crecas), Giuliani (Trastevere), Ferretti (Ottavia), Sofia (Team Nuova Florida). A giorni l’annuncio di Santi e Lupi dall’Unipomezia, D’Astolfo dal Grotte Celoni e De Dominici dal Montespaccato. Tra i confermati; Fiorucci, Albanesi, Politanò, Abbondanza, Piras.

«Stiamo lavorando per migliorare dagli errori commessi nella passata stagione – ha detto il diesse Riccardo Albanesi – speriamo di riportare entusiasmo nell’ambiente». Confermato il tecnico David Centioni seconda stagione confermato. «Stiamo allestendo una squadra che sono convinto sarà una sorpresa - ha sottolineato - C'è l’opportunità di costruirla dall’inizio per scegliere bene sul mercato. Ripartiamo con tanto entusiamo consapevoli che veniamo da una stagione complicata anche se nell’ultima parte abbiamo fatto bene. C’è stata un impronta su cui vogliamo proseguire».



© RIPRODUZIONE RISERVATA