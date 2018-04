Juve, Allegri: «Col Real serata di gala, Dybala farà una gara super»

di Alberto Mauro

Impresa possibile, «A patto di rimanere in partita fino alla fine». Max Allegri ha imparato da Cardiff, voltare le spalle al Real di Zidane può essere letale. Ecco perché l'intera rosa a disposizione (ad eccezione di Bernardeschi, Howedes fuori lista e gli squalificati Benatia e Pjanic) non basta, serve una prova di maturità definitiva per eliminare questo Real. "Zidane ha vinto un sacco di titoli in poco tempo. Domani è la prima delle due meravigliose sfide contro una squadra che dal ’96-‘97 ha sempre giocato la Champions e dal 2011 è sempre arrivata alle semifinali. Eliminarla sarebbe un vanto e un passo avanti decisivo. Loro sono più forti e i favoriti ma l’invidia non fa parte del mio modo di essere: il Real ha vinto 12 Champions, ma la Juve domani non sarà da meno. Isco o Bale? Domandate a Zidane, secondo me Bale ma vedremo domani. Ronaldo è letale ma non è l’unico del Real; loro sono tutti micidiali in campo aperto, con tre passaggi arrivano in area". A Cardiff la Juve è sparita nel secondo tempo. "Quella finale è stata un insegnamento nella crescita di squadra. Bel primo tempo, dovevamo trovare un modo più sereno di affrontarla. A Cardiff abbiamo mollato a inizio ripresa. Non deve capitare più, perché ci possiamo sempre giocare il passaggio del turno a Madrid. Siamo tutti orgogliosi di giocare due finali, un ottavo meraviglioso e domani i quarti nel giro di quattro anni. Pessimismo? Il clima qui è cambiato. Siamo cresciuti in maturità, domani l’ideale sarebbe non prendere gol e farlo. Dobbiamo capire i momenti e rimanere sempre in partita, anche perché se esci ti uccidono”. Pochi dubbi di formazione, a partire dal centrocampo a due oppure a tre. “Al posto di Pjanic potrebbe giocare Marchisio oppure Bentancur, così come in difesa devo valutare chi schierare tra Rugani e Barzagli. Dybala domani farà una grande partita, sta bene fisicamente ed è sereno. Mandzukic sta bene come Alex Sandro. Vediamodomani mattina se giocano, ho ancora qualche dubbio".

