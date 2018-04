Recupero lampo per Parolo: può esserci già con il Torino

di Daniele Magliocchetti

Tutto ruota attorno a Parolo. L'ansia c'è, ma meno di quello che si pensava. I medici monitorano, Inzaghi verso l'ottimismo, addirittura già per Torino. Un rischio? Vedendo le ultime due uscite della Lazio si direbbe proprio di sì, visto che a Firenze il centrocampista si è fermato durante il riscaldamento e due giorni fa all'Olimpico con la Sampdoria si è fermato appena dopo diciannove minuti. Qualche problema c'è, ma non sembra così grave come appariva nel tardo pomeriggio di ieri e a confermarlo è stato lo stesso tecnico ieri mattina poco prima di entrare al Coni nell'incontro tra arbitri, allenatori e giocatori: «Parolo? Vediamo in questi giorni, ma sta bene e credo che a Torino ci sarà». La gara di domenica è importante, ma lo sono anche le successive tre con Atalanta, Crotone e Inter. Uno come il centrocampista azzurro, poi, vedendo le statistiche di squadra, è fondamentale per quantità e inserimenti, quindi il suo impiego è da approfondire perché se dovesse esserci una lesione muscolare, anche piccola, rischiare qualcosa di più grave sarebbe delittuoso. Se non dovesse farcela, Parolo sarà sostituito da uno tra Murgia e Luis Alberto. Entrambi hanno scontato la squalifica e saranno a disposizione per la trasferta di Torino. E poi c'è Lulic che domenica da mezzala ha disputato un'ottima prestazione. Per Inzaghi, insomma, una scelta in più, considerato che lo spagnolo dovrebbe tornare a fare coppia con Immobile in avanti.



