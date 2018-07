Respinto il ricorso del Frosinone: multa e due partite a porte chiuse in campo neutro

La prima Sezione della Corte Sportiva D'Appello Nazionale presieduta da Piero Sandulli ha rigettato il ricorso del Frosinone avverso le sanzioni dell'ammenda di 25mila euro e l'obbligo di disputare 2 gare a porte chiuse inflitte in seguito alla sfida di ritorno della finale del playoff di Serie B con il Palermo disputata lo scorso 16 giugno. In applicazione della facoltà di cui all'art. 36, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, la Corte ha aggravato le sanzioni, irrogando anche l'obbligo di disputare le 2 gare a porte chiuse in campo neutro.

