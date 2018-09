Riano vuol continuare a sognare. Forte: «Occhio allo Zagarolo»

di Tiziano Pompili

E’ stata indubbiamente la sorpresa delle prime due giornate del girone B di Promozione. Il Riano comanda a punteggio pieno e da solo un gruppo che comprende (tra le altre) Palestrina e Tivoli. «Ma due giornate non significano nulla, né danno la misura di qualche cosa – dice mister Damiano Forte -. Però, ovviamente, è meglio averli fatti questi sei punti». Vittoria interna col Salto Cicolani e successo esterno a Guidonia: ora il Riano è pronto ad ospitare l’Atletico Zagarolo che di punti ne ha collezionati quattro nelle prime due partite.



«Avrei volentieri evitato questo incrocio in questo momento. L’Atletico Zagarolo ha individualità di spessore, è una squadra quadrata, un cliente scomodo. Ma cercheremo di fare bene anche domenica, anche perché sono convinto che ci sarà pure una bella cornice di pubblico». Un inizio sprint che si aspettavano in pochi, ma che non ha sorpreso mister Forte. «La squadra si era preparata bene, ma come detto sono solamente due partite. Obiettivi? Dove potrà arrivare il Riano lo dirà il campo, spero che riuscirà ad entrare nella prima metà della classifica. Vorrei però fare un ringraziamento anche pubblico a mister De Cristofaro, che ha allenato questo gruppo negli ultimi anni e che è sempre stata una persona squisita: il merito di questo positivo inizio è anche il suo perché mi ha lasciato un’ottima base da cui ripartire».



Anche Forte aveva già allenato a Riano, arrivando a giocare gli spareggi per andare in Eccellenza quattro anni fa. «Questo è un ambiente che conosco bene e in cui mi sono sempre trovato a mio agio. Successivamente, tranne una piccola parentesi, mi ero fermato per motivi familiari e anche perché non era più capitata l’occasione giusta per fare le cose per bene. Quest’anno qui a Riano si sono verificate queste condizioni e ho accettato volentieri questo incarico».

