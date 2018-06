Se il ricambio dei fuoriclasse cancella le vecchie gerarchie

di Gianfranco Teotino

Gli eroi sono stanchi. A casa tutti e due. Non è un Mondiale per vecchi campioni. Oddio, vecchi. Diciamo maturi. Forse un po’ troppo. Gli dei sono caduti. In rapida successione. Prima Messi, poi Cristiano Ronaldo. Né la foto con la capra (Messi), né il pizzetto ironico di rimando (Ronaldo) hanno portato fortuna. Anzi. Altro che GOAT. Il Greatest Of All Time non è né l’uno né l’altro. Citofonare Pelé o Maradona. La storia sono loro. Riparliamone fra dieci anni. Quando,...

