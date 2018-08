di Andrea Giannini

RIETI - La Maglianese del tecnico-giocatore Massimo Lucà ha concluso i test precampionato sul campo del Bombarzo, formazione che milita nel girone A di Promozione: vittoria dei sabini per 2-1 grazie alle reti di Giuliani e dello juniores Nustriani. Due le new entry durante la preparazione: dal Poggio Mirteto è arrivato il portiere Luca Filippetti, mentre dal Ronciglione l'attaccante Piergiorgio Altissimi. Ora testa alla prima di campionato (2 settembre): il derby in casa con il Cantalice.



IL COMMENTO

Massimo Lucà, tecnico Maglianese

«Ho visto molti passi in avanti dei ragazzi rispetto alle prima uscite. Della partita con il Bomarzo posso ritenermi soddisfatto a parte qualche distrazione da evitare. Questa settimana lavoreremo sulla velocità e sulla brillantezza. Voglio che siano più cattivi sotto porta».



LA ROSA

Portieri: Stefan Condur (85 confermato), Alessio Farroni (98 c.), Giordano Gobbi (2000 da Juniores Elite Settebagni), Luca Filippetti (87 dal Poggio Mirteto).

Difensori: Francesco Mazzasette (96 c.), Michele Bonamici (98 c.), Silvio Ceccarelli (89 c.), Davide Francucci (98 c.), Tommaso Bongarzone (2000 c.), Lorenzo Falchetti (2000 da Pol.Monti Cimini), Andrea Scoccione (89 da Amerina), Himad Lahrach (96 c.), Williams Bekai (95 da Cantalupo).

Centrocampisti: Massimo Lucà (81 c.), Marco Lucivero (90 c.), Guglielmo Negri (98 c.), Nicolas Magnerini (2000 da Fiano Romano), Lorenzo Pistone (2000 da Pol.Monti Cimini), Giorgio Falco (99 da Valle del Tevere), Marco Di Giammartino (94 da Gallese); Alessio Migliorati (97 da Selci);

Attaccanti: Fabio Giuliani (92 c.), Michele Del Vescovo (2000 c.), Andrea Castiglioni (2000 c.), Mattia Marcheggiani (97 c.), Leonardo Tronca (98 c.), Gabriel-Ionut Popa (91 da Cantalupo), Piergiorgio Altissimi (94 dal Ronciglione).



LO STAFF TECNICO

Allenatore: Massimo Lucà

Preparatore portieri: Giulio Di Antonio

Massaggiatore: Maurizio Ciriola



LA SOCIETA'

Presidente Asd Maglianese: Ettore Petroni

Presidente Settore Calcio: Adelio Del Vescovo

Dirigente Accompagnatore: Giancarlo Nesta

Dirigenti: Roberto Urbani, Maurizio Agnesi, Giancarlo Contini

Collaboratore squadra-società: Samuele Contessa

