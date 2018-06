di Renato Leti

Un giocatore che ogni allenatore vorrebbe nella propria squadra per qualità tecniche, intelligenza, comportamento e punto di riferimento per i compagni: un atleta autentico che in campo non si arrende mai e con le proprie intuizioni contribuisce molto spesso alla conquista di risultati positivi.

Fabio Giuliani, nato a Roma il 27 aprile 1992, è il capitano della ASD Maglianese che sotto la guida di Massimo Lucà è stata la formazione reatina a classificarsi meglio nel campionato di Promozione pur essendo una matricola in questa categoria.

Dove ha iniziato a giocare?

I primi calci ad un pallone ho cominciato a darli all’età di sei anni nel mio paese, Nazzano. Successivamente sono andato al Monterotondo dove ho disputato tutti i campionati giovanili dalla formazione Giovanissimi a quella Juniores nazionali. Un’esperienza che mi ha aiutato molto a crescere grazie a vari tecnici: Marco Tozzi, Stefano Sgherri e soprattutto Giancarlo Morrone.

Poi il passaggio nel calcio dei “grandi”?

Sì, inizialmente nelle fila della Pro Calcio Sabina in Promozione e dopo ne La Sabina in Eccellenza. Quindi due anni nella Valle del Tevere in Promozione, al Nazzano in Prima categoria ed all’Eretum dove ho ritrovato tanti amici con cui ero cresciuto nelle giovanili e con i quali ho condiviso emozioni fantastiche che non dimenticherò mai.

Ed eccoci alla Maglianese…

Sono alla Maglianese ormai da tre anni dove posso vantare un rapporto di grande amicizia anche al di fuori dl campo con i mister Massimo Lucà al quale devo moltissimo e che non smetterò mai di ringraziare per la stima mostrata nei miei confronti.

Con la Maglianese è stato un crescendo di risultati positivi?

Nella stagione 2016/2017 abbiamo centrato un obiettivo storico per la società moglianese vincendo il campionato di Prima categoria e conquistando la Promozione. Il merito è stato di una grande squadra ma soprattutto di un gruppo meraviglioso che ha lottato sempre unito e compatto per il raggiungimento di un traguardo importante. Il ringraziamento di noi giocatori va indirizzato alla società che non ci ha fatto mancare nulla ed è sempre stata presente per qualsiasi cosa.

Come è stato questo primo anno in Promozione?

Abbiamo affrontato il campionato nel migliore dei modi: non era semplice, soprattutto per una neopromossa, ma abbiamo raggiunto la salvezza matematica prima del previsto disputando una grandissima stagione. La rosa-giocatori, rispetto all’anno scorso, si è rafforzata con l’inserimento di grandi giocatori tra cui Marco Lucivero che, oltre ad essere un grandissimo calciatore, si è rivelato una persona fantastica e tra di noi è nata un’amicizia che va oltre il calcio.

Previsioni future?

Per il prossimo anno siamo a conoscenza che i dirigenti ed il mister si stanno muovendo molto bene sul mercato per cercare di migliorare la rosa ma soprattutto cercheremo di ripeterci e migliorarci ancora di più rispetto alla passata stagione.

Una squadra e un campione che ammira?

La mia squadra del cuore è la Roma; non ho un giocatore preferito ma ammiro molto Cristiano Ronaldo per la sua professionalità e voglia di migliorarsi per essere sempre il numero uno al mondo.

Dice di lui il tecnico Massimo Lucà

Fabio Giuliani inizierà con me il terzo anno con la ASD Maglianese. E’ uno dei punti di riferimento per la squadra sia a livello tecnico che per il gruppo, visto il suo modo di fare. A mio avviso è uno dei migliori attaccanti esterni di Promozione ed Eccellenza: possiede grandissime qualità e sa fare gol! Se darà continuità al suo rendimento e … qualche infortunio in meno, sono certo che ci farà divertire davvero e si divertirà lui stesso!



