di Renato Leti

E’ arrivato “in corsa” alla Valle del Tevere durante lo scorso campionato proveniente dalla Polisportiva Monti Cimini e subito ha confermato in maglia biancoblù di possedere tutte le doti del bomber di razza e di prezioso rifinitore per tutti i compagni di squadra. Igor Giurato, attaccante nato a Civita Castellana il 17 giugno 1977, ha creato nella formazione sabina guidata da Stefano Scaricamazza un connubio perfetto con il goleador Giuseppe Danieli e già dalle prime partite giocate insieme all’inizio dell’anno è emerso l’affiatamento e la voglia per entrambi di realizzare grandi cose: una prerogativa, questa, che potrebbe rivelarsi fondamentale nella prossima stagione agonistica considerando che la Valle del Tevere si è ulteriormente rinforzata e che presenta le migliori credenziali per tornare tra le grandi che aspirano al salto di categoria.

I primi calci al pallone in quel di Civita Castellana?

Sì, ho iniziato nel settore giovanile della squadra della mia città per approdare poi a Roma giovanissimo nelle fila della Lazio e successivamente nella Vigor Perconti.

Poi il ritorno nel viterbese?

Nella Viterbese ho disputato il mio primo anno in Eccellenza e riuscimmo a vincere il campionato con una squadra fortissima, considerando le agguerrite concorrenti che c’erano in quel periodo.

Anche i serie D andò bene?

L’anno seguente la Viterbese disputò un campionato di altissimo livello in serie D ed arrivammo addirittura secondi: conquistare la piazza d’onore fu un autentico primato considerando la forza della Lupa Castelli che era letteralmente scatenata in quella stagione!

Altre squadre in provincia di Viterbo e altri successi?

Sì, l’anno dopo Monterosi e la vittoria del campionato.

Quindi l’approdo ai Monti Cimini?

Con i Monti Cimini venne fuori in Promozione un campionato alla grande e conquistammo il passaggio in Eccellenza nella fase finale dei playoff. A livello personale la soddisfazione fu ancora maggiore dal momento che conquistati il titolo di capocannoniere mettendo a segno ben 34 reti: un record assoluto!

In Eccellenza poi che accadde?

La Polisportiva Monti Cimini era partita con grandi ambizioni e godeva all’inizio di ottime credenziali da parte degli addetti ai lavori ma dopo pochi mesi dall’inizio del campionato la situazione cambiò e avvennero tante cose strane. A quel punto ho deciso di lasciare la società viterbese ed accogliere la proposta della Valle del Tevere.

Una decisione giusta?

Alla luce dei fatti, penso proprio di sì: alla Valle del Tevere mi hanno subito accolto come uno di loro ed insieme al tecnico Scaricamazza, ai compagni ed ai dirigenti puntiamo ad ottenere il meglio. Nella società del presidente Enzo De Santis sto molto bene, sia dentro che fuori dal campo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA