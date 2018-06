di Enrico Zarelli

Inizio col botto per la stagione numero 15 della Serie A di beach soccer. Il circuito ufficiale del calcio in spiaggia sbarca per la prima volta in Sardegna. Non era mai accaduto nella sua storia. Saranno due gli eventi che toccheranno quest’anno l’isola: la prima tappa del campionato di A e le finali del campionato europeo a settembre. In mezzo ci saranno altri sei appuntamenti che toccheranno le spiagge di San Benedetto del Tronto, Lignano Sabbiadoro, Viareggio, Bellaria, Giugliano e Catania. Il primo evento della stagione 2018 partirà domani sulla spiaggia del Poetto di Quartu Sant’Elena. Fino a domenica si daranno battaglia nella beach arena le formazioni del girone centro-meridionale. Unica laziale presente il Terracina, dal momento che Lazio e Nettuno faranno parte del girone A. La formazione pontina, affidata anche quest’anno ad Angelo D’Amico, partita con una rinnovata immagine e con una importante campagna acquisti, si candida ancora una volta ad essere la tre protagoniste della Serie A. Il club più titolato d’Italia, riparte oltre che dalla guida tecnica, da un nuovo blocco di terracinesi composto da Bagnara, Marzano, Carocci, Borelli, Mucciarelli, Sacchetti e Monti. Senza dimenticare i veterani: il capitano Alessio Frainetti, Matteo Olleja e Pietro Maria Del Duca. Torna a vestire la maglia biancoazzurra Ovidio Alla, come era accaduto nell’estate del 2016. Nel roster del Terracina troveranno posto anche i talenti brasiliani Anderson Wesley e Lucas Duarte, oltre al riconfermato portiere “dai piedi buoni” Eliott Mounoud. Il Terracina affronterà domani il Sicilia Beach Soccer. Sabato il big-match con il Napoli. Chiusura domenica contro i sardi del Villasimius, alla loro prima partecipazione in Serie A.

