Rivoluzione in Spagna, una partita della Liga si giocherà in Usa

Già da questa stagione una partita del campionato spagnolo, la Liga, possibilmente con Real Madrid o Barcellona, si giocherà negli Stati Uniti. Questo in base all'accordo, storico e che durerà 15 anni, firmato fra l'ente che sovrintende alla massima serie spagnola e Relevent, la multinazionale che vuole favorire l'espansione del calcio negli Usa e che organizza la International Champions Cip (Icc). Per la prima volta un grande campionato calcistico europeo si svolgerà quindi anche oltreoceano, seppur per un solo incontro.



Un caso analogo a ciò che succederà con la Liga negli States, è quello della Nfl, la lega professionistica del football americano, che ogni fa disputare un match di 'regular season', nello stadio londinese di Wembley. Per l'occasione oggi è stata annunciata anche la creazione di una società filiale, la 'Liga North Americà, come viene precisato in un comunicato. L'accordo prevede, oltre alla disputa sul suolo statunitense di un incontro del campionato, anche la creazione di scuole-calcio negli States da parte dei club spagnoli, corsi per allenatori di base, accordi marketing e partite di esibizione.

