di Paolo Baldi

La Lupa Roma sta per piazzare sul mercato i pezzi migliori. Intanto la società ha annunciato la saperazione con il diesse Carlo Musa dopo cinque mesi. Quattro i giocatori che potrebbero finire tra i professinisti: Svidercoschi a quanto sembra piace a La Spezia, Milani se lo contendono, Teramo, Carrarese e Catanzaro, mentre per Pedrazzini è quasi fatta per il passaggio alla Triestina, mentre Bozzi potrebbe accasarsi o a Sambenedetto o a Pisa. L'attaccante Prandelli dal 30 giugno sarà libero e sta cercando una squadra.

Quanto alla separazione consensuale tra la Lupa Roma e il direttore sportivo Carlo Musa quest'ultimo ha detto: «Ringrazio la società per la fiducia accordatami ed auguro al club le migliori fortune. Abbiamo preso questa decisione di comune accordo e valuterò nelle prossime settimane la migliore soluzione per il mio futuro professionale».



