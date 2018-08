di Emiliano Papillo

Altri due importanti colpi di mercato per il rinnovato Roccasecca che sarà guidato dal giovane tecnico Gianluca Manzi. La compagine ciociara dopo la retrocessione dall'Eccellenza parteciperà al campionato di Promozione dove vuole recitare un ruolo da protagonista. Nella giornata di oggi il ds Luigi De Carolis ha annunciato l'ingaggio di due difensori di esperienza. Si tratta di Savino Di Girolamo, ex tra le altre di Boville e Lenola e di Giuseppe D'Avino, ex Monte San Giovanni Campano.

«Di Girolamo e D'Avino sono due difensore di esperienza ottimi- ha spiegato il ds De Carolis- ma il nostro mercato in entrata non è ancora terminato. Puntiamo ad ingaggiare un centrocampista ed un attaccante di categoria. L'obiettivo è quello di fare bene. Siamo molto motivati ed abbiamo tanto entusiasmo. Non vediamo l'ora di iniziare questa nuova avventura».

