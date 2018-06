di Emiliano Papillo

E' Gianluca Manzi, 46 anni, roccasettano doc il nuovo allenatore del Roccasecca calcio, la compagine del presidente Rossini che parteciperà al prossimo campionato regionale di Promozione. Ad annunciarlo nella giornata di oggi è stato il ds del Roccasecca, Luigino De Carolis.



«Dopo la disgraziata stagione 2017-2018 conclusasi con la brutta retrocessione dall'Eccellenza alla Promozione, abbiamo deciso di affidare la panchina della prima squadra ad un tecnico di Roccasecca, Gianluca Manzi che finora ha ottenuto risultati fantastici nei settori giovanili dove è stato- ha spiegato il ds del Roccasecca, Luigino De Carolis- ha avuto esperienze positive qui a Roccasecca, Ceprano e Cassino. Un bravissimo allenatore che porterà con sè la dote non secondaria di essere del posto e conoscere l'ambiente»



«Dopo la disfatta della passata stagione non era facile ripartire- ha aggiunto De Carolis- noi lo facciamo con un tecnico motivato con tanta voglia di fare bene. Non puntiamo a vincere, ma vogliamo crescere valorizzando i giovani. Ci stiamo muovendocon oculatezza sul mercato, all'apertura delle liste annunceremo almeno quattro giocatori di valore. Ci sono squadre blasonate molto forti, noi puntiamo ad essere la sorpresa. Sarà importante l'aiuto dei tifosi».

