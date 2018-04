di Emiliano Papillo

Brutta sconfitta casalinga per 4-0 quest'oggi per il Roccasecca di mister Franco Perilli superato sul prioprio terreno dalla Virtus nettuno. Piu' che per la sconfitta in sè molto pesante, la gara di oggi verrà però ricordata tra i ciociari per la retrocessione amara dopo oltre 8 anni in Promozione. Dopo 32 giornate di campionato regionale di Eccellenza, girone B, il Roccasecca ha totalizzato solo 25 punti e pu vincendo le ultime due gare non eviterebbe la retrocessione diretta. Delusione a fine gara tra società staff tecnico, giocatori e tifosi per il brutto epilogo.



«Siamo matematicamente retrocessi- ha spiegato il ds del Roccasecca, Luiginio De Carolis- Purtroppo quando si sbaglia ad inizio stagione ed a dicembre è poi difficilissimo recuperare. Il cambio di allenatore è stato tardivo andava fatto entro il 30 novembre. Dispiace, erano oltre 8 anni che militavamo in Eccellenza. Purtroppo il calcio è anche questo».



«Il futuro? Onoreremo al meglio il campionato fino alla fine. A stagione terminata ci metteremo attorno ad un tavolo e vedremo il da farsi. Io sono pronto a restare, vedremo quali saranno i programmi. Un ripescaggio in Eccellenza credo sia impossibile. Ripartiremo, vedremo come- ha aggiunto De Carolis- abbiamo giovani bravi, purtroppo abbiamo fatto pochisismi goal e serviva un difensore centrale bravo d'esperienza. Sarà solo un arrivederci all'Eccellenza».

