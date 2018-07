di Emiliano Papillo

Il Roccasecca punta in alto. La società del presidente Rossini grazie al lavoro del ds Luigino De Carolis, ha ingaggiato quattro giovani talenti. Si tratta di Cosimo Di Vaia, attaccante ex Cassino; Lorenzo Cinelli esterno ex Sora; Carmelo Triolo, difensore centrale di 19 anni, Mattia Castelli 19 anni, difensore ex Monte San Giovanni Campano.



«Questi ragazzi sono il top per la categoria per l'età che hanno. Li conosco bene- ha spiegato il neo tecnico del Roccasecca, Gianluca Manzi- in quanto li ho avuti due anni fa a Ceprano. I 2000 hanno vinto il campionato regionale. Come under stiamo bene avendo già i nostri bravi Di Capua, Cerasuolo, Tobia, La Porta, Mateo che hanno già collezionato presenze in Eccellenza. Per completare la rosa ora abbiamo bisogno di quattro elementi piu' esperti che arriveranno nei prossimi giorni. Poi potremo puntare ad un campionatodi vertice».

