di Emiliano Papillo

Roccasecca scatenato nel mercato estivo giocatori per quanto riguarda il campionato regionale di Promozione, girone D. La squadra ciociara dopo la retrocessione dall'Eccellenza dello scorso anno vuole tornare protagonista. Il direttore sportivo Luigino De Carolis nella giornata odierna ha concluso l'ingaggio di ben cinque giocatori. Si tratta dei fratelli Maurizio e Michele Perlingeri, il primo attaccante ex Cassino e Cervaro, il secondo centrocampista, poi William Testa ex Monte San Giovanni Campano centrocampista, Fulvio Carbone attaccante ex Cassino e Marco Baglioni un ritorno per lui, centrocampista. Confermati i giovani Matteo Ziu e Yaya. Sette giocatori che andranno ad aggiungersi alla rosa già a disposizione di mister Gianluca Manzi e comprendente Cristian Conti, Carmine Di Capua, Diego Cerasuolo, Diego Lombardi, Emanuele Baglieri, Alex Gargiulo, Simone La Porta, Maverick Conti, Roberto Tobia, Patrizio Minni, Paolo Minni.

Domenica ore 15,30 amichevole a San Donato Valcomino con il Frosinone Primavera.

Il Roccasecca esordirà in campionato il 2 settembre a Ferentino.

«Il campionato di Promozione quest'anno sarà difficile, affascinante e molto stimolante. Ci stiamo preaparndo senza trascurare nessun dettaglio con tanta voglia di tuffarsi in questo campionato. Non abbiamo paura di nessuno, sarà il campo a parlare- ha spiegato mister Gianluca Manzi- Massimo rispetto per il Ferentino, squadra esperta e molto competitiva, ma abbiamo voglia di dire la nostra in questo campionato».

