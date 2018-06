Roma, 100 tifosi a Ciampino per l’arrivo di Pastore: «Entusiasta per questa avventura»

di Gianluca Lengua

A Roma è scatta la Flaco mania. Un centinaio di tifosi all’aeroporto di Ciampino, nonostante la pioggia, hanno atteso l’arrivo di Javier Pastore con cori, sciarpe e bandiere. Il centrocampista, partito nel pomeriggio da Ibiza e atterrato nella Capitale poco dopo le 18, ha firmato autografi e scattato selfie con i tifosi presenti prima di salire sull’auto che lo ha scortato in hotel: «Sono entusiasta di questa nuova avventura», ha detto alle decine di giornalisti presenti. Domani Pastore si sottoporrà alle visite mediche e nel pomeriggio firmerà il contratto che lo legherà alla Roma per i prossimi 4 anni a 4 milioni di euro. Ieri, invece, è stato il turno di Santon e Zaniolo le due contropartite dell’Inter (più 24 milioni) cedute alla Roma in cambio di Nainggolan.

