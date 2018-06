Roma, il 20 luglio a Frosinone amichevole contro l’Avellino

di Gianluca Lengua

Prende forma il ritiro pre campionato della Roma. La squadra di Di Francesco si radunerà il 7 luglio a Trigoria e comincerà la preparazione in vista della prima giornata di campionato. Tredici giorni nella Capitale dove sono pianificate doppie sedute d’allenamento (alcune aperte ai tifosi), conferenze stampa di presentazione dei nuovi calciatori acquistati e due amichevoli. Ad ora è stata ufficializzata solo quella contro l’Avellino che si disputerà a Frosinone (stadio Benito Stirpe) il 20 luglio alle ore 18.30. Due giorni dopo (il 22), la squadra lascerà Roma per spostarsi negli Stati Uniti: la prima destinazione sarà San Diego dove il 25 i giallorossi affronteranno il Tottenham, il 31 sará il turno del Barcellona a Dallas e il 7 agosto a New York andrà in scena il match contro il Real Madrid.

