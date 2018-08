Roma, il 6 settembre amichevole contro il Benevento al Ciro Vigorito

di Gianluca Lengua

Per tenere alta la concentrazione durante la sosta per le nazionali, Eusebio Di Francesco ha dato il via libera per organizzare un’amichevole a dieci giorni prima della ripresa del campionato. Giovedì 6 settembre alle 18, infatti, la Roma disputerà una partita contro il Benevento a Ciro Vigorito, il fine settimana del 9 la Serie A si fermerà per riprendere il 15 quando i giallorossi affronteranno il Chievo all’Olimpico. Dopo le partite contro Torino, Atalanta e quella contro il Milan che si giocherà venerdì a San Siro, il tecnico continurà con gli esperimenti tra centrocampo e attacco per trovare il prima possibile la quadra e presentarsi agli appuntamenti in Champions League con un assetto più appropriato alle caratteristiche dei giocatori in organico.

