Roma, il 7 giugno parte la campagna abbonamenti

di Gianluca Lengua

Parte la campagna abbonamenti di AS Roma per la stagione 2018/19. Il club giallorosso ha comunicato sul sito ufficiale modalità e prezzi per il rinnovo e la vendita: rispetto allo scorso anno tutti i costi degli abbonamenti in vendita libera sono aumentati (da 5 a 205 euro), mentre nella fase di prelazione i prezzi restano uguali tranne che per la Tribuna Monte Mario che passa da 695 a 900 euro. La campagna abbonamenti sarà divisa in tre fasi: la prima partirà il 7 giugno alle ore 12, sarà riservata alla prelazione sul proprio posto che si potrà esercitare presso gli AS Roma Store, il centro servizi AS Roma, le ricevitorie Vivaticket e o sul sito ufficiale del club; la seconda fase comincerà il 26 giugno alle ore 12 e terminerà il 1 luglio, sarà riservata ai titolari dell’abbonamento della scorsa stagione che vorranno esercitare la prelazione non sul proprio posto ma su uno nuovo, compatibilmente con le disponibilità esistenti e potranno recarsi esclusivamente presso gli AS Roma Store, o tramite il Centro Servizi AS Roma (sul sito del club modalità e tempistiche); la terza e ultima fase è dedicata alla vendita libera, comincerà il 2 luglio alle 12 e terminerà il 18 agosto alle 18.



COSTI

La società ha agevolato nei prezzi i possessori dell’abbonamento dello scorso anno: Curve 269 euro in prelazione (300 in vendita libera); Distinti Sud e famiglia all-in 400 euro (450 in vendita libera); Tribuna Tevere 695 in prelazione (800 in vendita libera); Tribuna Monte Mario 900 in prelazione (1255 in vendita libera). Sono presenti offerte per Under 14 e donna solo per i settori Famiglia e Tribuna Tevere.



