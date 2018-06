Roma, a Trigoria sta nascendo la squadra femminile

di Gianluca Lengua

La Roma femminile? Manca l’ufficialità e vanno aggiustati dei cavilli con la Figc e quindi, per ora, a Trigoria preferiscono andarci con i piedi di piombo, ma il club di Pallotta è pronto a entrare nel calcio femminile acquistando la Res Roma, che milita in serie A, seguendo le orme del Milna, che proprio ieri ha ufficilizzato l’acquisizione del titolo sportivo del Brescia, sconfitto nello spareggio scudetto dalla Juventus. Come allenatrice della prima squadra è stata contattata Elisabetta Bavagnoli (nella foto AP) mentre come l’allenatore della Primavera sarebbe Fabio Melillo, attuale tecnico della prima squadra e della Primavera della Res Roma. Un progetto che ancora non può essere ufficializzato per via degli intoppi burocratici che si stano creando dal contrasto Lnd-Figc sulle gestione della serie A femminile. Un settore, quello del calcio femminile che è in ascesa (l’Italia si è appena qualificata per il Mondiale), nel quale Pallotta è deciso a investire: non è un caso, infatti, se dal 2014 nel consiglio d’amministrazione della società c’è Mia Hamm, ex calciatrice statunitense (17 anni in nazionale) e unica delle due donne incluse nella Fifa 100.



