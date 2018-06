Roma, acquisita la Res: il giallorosso entra anche nella Serie A del calcio femminile

di Gianluca Lengua

L’indiscrezioni era nell’aria, ma oggi è arrivata l’ufficialità: la Roma avrà una squadra femminile. Come comunicato dalla Figc, la società di James Pallotta ha assorbito la Res Roma. Ad allenare il club, che giocherà in Serie A, sarà Elisabetta Bavagnoli (ex calciatrice 80 presenze in nazionale e da anni rappresenta una delle maggiori esponenti del calcio femminile) mentre le partite si disputeranno allo stadio Tre Fontane. Un settore del calcio in ascesa in cui il presidente giallorosso si è deciso a investire: non è un caso, infatti, se dal 2014 nel consiglio d’amministrazione della società c’è Mia Hamm, ex calciatrice statunitense (ha indossato per 17 anni la maglia della nazionale) e unica delle due donne incluse nella Fifa 100, la lista dei migliori 125 calciatori di tutti i tempi.

