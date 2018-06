Roma, Alisson autorizzato a trattare l'ingaggio con il Real Madrid

di Stefano Carina

L’accelerazione nei giorni scorsi del Liverpool con gli agenti di Alisson, non poteva non avere delle conseguenze. E così ieri, dalla Spagna, è trapelata l’indiscrezione di un incontro tra gli agenti del portiere e il Real Madrid. Rendez-vous negato da uno degli intermediari che sta seguendo da tempo la trattativa che non ha però smentito come il club spagnolo abbia ripreso nelle ultime ore i contatti con l’agente Zé Maria.



