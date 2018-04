Roma, Alisson: «Contento di aver conquistato i tifosi giallorossi»

di Redazione Sport

«Credo di aver conquistato i tifosi della Roma e lo sento dai cori che mi dedicano e da tutte le frasi e i complimenti che mi fanno. Sono molto contento di questo». Sono le parole del portiere della Roma Alisson Becker in merito al suo rapporto con il pubblico giallorosso. «Il presidente Pallotta mi ama per quello che faccio in campo non perché sono bello», aggiunge scherzando il 25enne brasiliano in una breve anticipazione di un'intervista al canale 'Esporte Interativò.

© RIPRODUZIONE RISERVATA