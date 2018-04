Roma, Alisson e la porta di casa: serve la sesta blindatura

di Mimmo Ferretti

Parliamo di Champions. Nove reti al passivo nelle ultime due trasferte, 4 a Barcellona e 5 a Liverpool. Alisson Becker lo sa bene, e non lo dimentica. Così come ricorda perfettamente che la sua porta all'Olimpico é ancora imbattuta: cinque partite, zero gol al passivo. Nonostante alle pendici di Monte Mario si siano via via presentati, tra gli altri, Griezmann, Suarez e Messi. Non v'è dubbio che riuscire a centrare il sesto clean sheet di fila in casa aiuterebbe, e non poco, a coltivare il sogno di eliminare in rimonta anche il Liverpool. Non sarebbe sufficiente per arrivare a Kiev, ma darebbe un cospicuo margine di probabilità di riuscirci. La Roma, mercoledì sera, sarà chiamata a produrre (almeno) tre gol senza subirne alcuno per annullare la tremenda notte di Anfield e continuare il viaggio verso la finale. Impresa a dir poco complicata, ma la stessa cosa si diceva prima dell'appuntamento romano con il Barcellona. Quello sbrigato da Alisson con un ng in pagella, per gran merito dei suoi compagni. La partita contro il Chievo ha dimostrato che AB1 è pronto, e tutto questo al di là del rigore parato a Inglese. Quando si neutralizza un tiro dal dischetto non si ha mai la certezza che il merito sia tutto del portiere: c'è sempre il sospetto, più o meno fondato, di una compartecipazione di chi calcia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO