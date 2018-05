Roma, Alisson: «Il prossimo anno alzeremo un trofeo. Il mio futuro ora è il Mondiale»

di Gianluca Lengua

Alisson prende tempo e pensa al Mondiale. Il portiere della Roma, dopo una stagione che lo ha consacrato come uno dei giocatori più forti d’Europa, resta in attesa di Russia 2018 per prendere una decisione sul suo futuro. Le offerte non mancano (il Real Madrid sarebbe pronto a sborsare 80 milioni), ma con la qualificazione alla prossima Champions League, la semifinale giocata contro il Liverpool e l’arrivo di un nuovo sponsor, Pallotta potrebbe convincersi a rinnovargli il contratto e tenerlo per un altro anno nella Capitale: «Dio solo lo sa cosa succederà. Vivo ogni momento con intensità, è quello che ho fatto in questa stagione ogni giorno che sono andato a Trigoria, ho lasciato tutto in campo, all’Olimpico e in trasferta. E voglio farlo anche al Mondiale. Cerco di non pensare tanto al futuro, sono felice a Roma», ha detto ai microfoni di Premium Sport. Il club giallorosso nelle prossime settimane incontrerà il procuratore di Alisson per discutere i termini dell’adeguamento. Il portiere avrebbe chiesto il doppio dello stipendio (da 1,5 a 3/3.5 milioni) e il 50% sui diritti d’immagine.



STOP FORZATO

Domenica la Roma giocherà l’ultima gara di campionato contro il Sassuolo e Alisson potrebbe lasciare spazio a Skorupski, il brasiliano ha accusato un risentimento muscolare al flessore destro. È stata comunque una stagione che entrerà nella storia romanista per la qualificazione alla semifinale di Champions che non arrivava da 34 anni: «Abbiamo lavorato tanto, ma non abbiamo vinto, questa è la realtà. Siamo arrivati in semifinale e al terzo posto, ma non abbiamo vinto niente, che è quello che volevamo dal primo giorno di questa stagione. Vuol dire che non è stato fatto il 100%, il prossimo anno faremo di più per far diventare la Roma vincente e per portare un trofeo a casa». Chiusura su Di Francesco e il suo primo anno in giallorosso: «Il modo di giocare che ha scelto mi dà il desiderio di aiutare la squadra, di essere preciso perché se non lo sono, sarei nella terra di nessuno. Da Eusebio ho imparato che uno deve avere sempre il desiderio di vincere, preparare bene le partite e negli allenamenti lavorare forte».

