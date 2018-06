Roma, Alisson saluta Nainggolan: «È stato un peccato perderti»

di Gianluca Lengua

Fresco di presentazione a Milano sponda Inter, Radja Nainggolan si sta abituando sempre di più al sua nuova veste nerazzurra. Chi ancora fa fatica a digerire la cessione, oltre ai tifosi, sono gli ex compagni di squadra che dal giorno in cui il Ninja ha firmato il contratto, gli spediscono messaggi d’auguri sui social. Oggi è stato il turno di Alisson che dalla Russia, dove sta giocando il Mondiale, ha commentato: «Gli mando un grande in bocca al lupo, spero sia felice nella sua vita. Lui è un grandissimo professionista, ha fatto la sua storia a Roma. Ha lasciato tutto lì. È un peccato, è un grande: sul campo ha dimostrato di essere forte. Ripeto, un grande in bocca al lupo per il suo futuro», sono le parole del portiere brasiliano riportate da Sky.

