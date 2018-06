Roma, Alisson: «Vorrei conoscere il mio futuro prima del Mondiale. Ci sono diverse possibilità»

di Gianluca Lengua

L’affare Alisson continua a tenere banco e sarà al centro delle indiscrezioni di mercato fin quando il brasiliano accetterà il rinnovo della Roma o deciderà di proseguire la carriera in un altro club: «Se non verrà risolto tutto entro la prima partita, se ne parlerà dopo il Mondiale. Ci sono alcune possibilità e stiamo lavorando su ognuna di queste insieme alla Roma, nel rispetto del club», ha detto il brasiliano a globoesporte.com. Da Trigoria fanno sapere che, per adesso, non sono arrivate offerte ufficiali, ma solo qualche manifestazione di interesse. La cifra che la Roma vorrebbe incassare dalla cessione dell’estremo difensore si aggira intorno ai 100 milioni di euro, al momento il club giallorosso avrebbe offerto un rinnovo a 3,5 milioni di euro e il controllo totale del giocatore sui diritti d’immagine: «Spero che tutto si risolva prima dell’inizio della Coppa del Mondo, è quello che voglio. La verità è che ho lasciato tutto nelle mani dei miei manager. Vediamo se succede qualcosa durante questa settimana».

