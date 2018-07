Roma, allenamenti aperti ai tifosi il 12 e 19 luglio al Tre Fontane. Ecco i dettagli

di Gianluca Lengua

Giovedì 12 e giovedì 19 luglio, la Roma si allenerà allo stadio Tre Fontane e 2.500 abbonati per il campionato 2018/19 potranno accedere all'impianto compilando un form che sarà reso disponibile nella giornata di oggi.



Per motivi di ordine pubblico non sarà possibile accogliere tutti i tifosi, ma soltanto i primi 2.500 iscritti, che riceveranno un'email di conferma con codice di accesso univoco da presentare all’ingresso insieme al documento d'identità.



L'allenamento del 12 luglio avrà inizio alle 17:30. L'apertura dei cancelli sarà alle 16.



L’ingresso, dunque, sarà riservato solo ed esclusivamente ai tifosi abbonati e regolarmente registrati. Non sarà necessario portare con sé l'abbonamento, ma solamente il documento d'identità e la conferma, con codice di accesso univoco ricevuta via mail, sulla quale sarà riportata l'indicazione relativa al cancello di ingresso.



L’iscrizione al primo dei due allenamenti esclude automaticamente la possibilità di iscrizione anche al secondo: in questo modo, tra le due sessioni, saranno complessivamente 5.000 i tifosi che potranno accedere al Tre Fontane.



Da venerdì 13 sarà possibile registrarsi all’allenamento del 19 luglio.



Per l'allenamento del 12, potranno registrarsi tutti i tifosi abbonati entro le 13 del 10 luglio.

