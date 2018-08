Roma, allenamento in gruppo per il neo acquisto Nzonzi

di Redazione Sport

Dopo la pausa ieri, la Roma è tornata al lavoro per iniziare la preparazione in vista della gara interna con l'Atalanta lunedì prossimo allo Stadio Olimpico.



Lavoro personalizzato per chi aveva giocato a Torino e primo allenamento in gruppo dell'ultimo acquisto Nzonzi che ha lavorato in palestra prima di passare in campo dove, dopo l'attivazione, la squadra ha svolto un lavoro tecnico-tattico: prima gli schemi offensivi, poi una partitella con due porte per lato e infine una partitella 7 contro 7 a campo ridotto, con il francese impiegato come jolly.



Seduta di allenamento ordinaria per Stephan El Shaarawy, lavoro individuale per Perotti. Assente William Bianda, che si è aggregato alla Primavera in campo a Modena nell'amichevole con la Spal.



