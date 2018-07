Roma, Kluivert a Il Messaggero: «Mi manda papà Patrick»

di Gianluca Lengua

Kluivert, perché suo padre le aveva consigliato di restare un altro anno all'Ajax? «Non mi ha obbligato a rimanere in Olanda, ma pensava che potesse essere meglio per la mia crescita. Mi ha sempre ribadito, però, che la scelta sarebbe stata la mia e che lui mi avrebbe sostenuto. Ho voluto la Roma, lui è contento». Perché l'Ajax sarebbe stato meglio? «Perché il campionato olandese è meno difficile di quello italiano». Come è andata la trattativa con...

