L'Uefa incorona De Rossi: Bandiera delle bandiere in Europa

Daniele De Rossi, ora capitano della Roma, è il giocatore ancora in attività che tra i campionati europei ha vestito la stessa maglia per più anni, con 17 stagioni e 588 presenze in prima squadra. Prima di lui c'era Francesco Totti che ha indossato la maglia giallorossa per ben 25 anni, ma ritirandosi dal calcio giocato nel 2017, ha lasciato lo 'scettro' al giocatore di Ostia. Dietro al centrocampista italiano, in questa speciale classifica, c'è Andres Iniesta del Barcellona con 16 stagioni, Igor Akinfeev del CSKA Mosca con 15 stagioni, Loïc Perrin del St Etienne con 15 stagioni, Rui Patrício dello Sporting con 12 stagioni, Thomas Müller del Bayern Monaco con 10 stagioni, Yaroslav Rakitskiy dello Shakhtar con 9 stagioni, James Ward-Prowse del Southampton con 7 stagioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA