Il tacco di Pastore non basta, Roma pari con l’Atalanta: 3-3

di Massimo Caputi

E pensare che la serata era iniziata nel migliore dei modi: Pastore, il giocatore più atteso, con uno splendido colpo di tacco aveva portato in vantaggio la Roma. Era trascorso poco più di un minuto, tanto quanto è durata nel primo tempo la partita della squadra di Di Francesco.



La Roma è infatti passata, in un nonnulla, dall’euforia all’incubo.

Perchè di ciò si è trattato: nei primi 45’ minuti la Roma è stata letteralmente “asfaltata” da un’Atalanta veloce e corale, sfrontata e organizzata. La differenza di velocità tra le due squadre è stata impressionante, con i giocatori giallorossi travolti e impotenti, sovrastati in ogni scatto e contrasto.



Va bene l’evidente differenza di condizione atletica per le gare giocate nei preliminari di Europa League dall’Atalanta, ma il divario e lo strapotere della formazione bergamasca sono stati totali: nelle gambe, nel pensiero e nell’organizzazione tattica. Soffocata dall’uomo contro uomo a tutto campo, la Roma è apparsa una squadra slegata e senza alcuna idea, neanche quella di fermarsi aspettando che la buriana passasse. Questo è l’aspetto più preoccupante, 45’ minuti di assenza totale, oltretutto Gasperini, in vista del ritorno giovedì contro il Copenaghen aveva fatto ampio turnover, lasciando in panchina perfino un giocatore rappresentativo e temuto come il Papu Gomez. Nel secondo tempo qualcosa è indubbiamente cambiato, c’è stata una reazione importante, con il pareggio che vale doppio. A parte l’inevitabile calo fisico dell’Atalanta, la Roma, mutata in alcuni uomini, Nzonzi e Kluivert, e nel modulo tattico, è migliorata nell’atteggiamento e nella capacità di creare occasioni da gol. La reazione è stata da squadra importante e di qualità, ha addirittura accarezzato l’illusione del successo. Non sono comunque pochi i dubbi e gli interrogativi che Di Francesco si porta con se dopo la gara di ieri, principalmente quelli emersi nel primo tempo.



La staticità e l’approssimazione della difesa, l’inconsistenza di Cristante e Lorenzo Pellegrini, la posizione di Pastore, la poca organizzazione di squadra, lunga e sfilacciata, lontanissima dalle idee del tecnico, che la vuole corta e in pressing nella metà campo avversaria. Sarà solo una questione di tempo? Di una condizione fisica da migliorare? Senz’altro, c’è comunque tanto lavoro che attende Di Francesco. Dovrà scegliere gli uomini e il modulo migliori. Gli innesti di Kluivert e Nzonzi, con Pastore liberato nella trequarti, hanno indubbiamente migliorato la squadra.



Certo, era difficile fare peggio dopo quell’orribile primo tempo, ma va dato atto alla squadra di aver reagito con il piglio giusto e di poter contare su più uomini da inserire in corsa. Giovedi la Roma conoscerà le prossime avversarie in Champions League e venerdì andrà a far visita al Milan, il futuro è già adesso.

