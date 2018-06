Roma, Baldissoni: «Gli arresti? Li abbiamo appresi stamattina dalle agenzie»

di Salvatore Riggio

"Non sappiamo ancora niente, lo abbiamo appreso questa mattina dalle agenzie". Sono le parole del direttore generale della Roma Mauro Baldissoni, appena fuori dalla Lega serie A in via Rosellini a Milano dove oggi è prevista l'assegnazione dei diritti televisivi del campionato 2018-2021, commentando i 9 arresti e i 27 indagati legati alle procedure di realizzazione del nuovo stadio dei giallorossi a Tor di Valle. Il dirigente della Roma non ha escluso di dover tornare a breve nella capitale per approfondire la vicenda.

