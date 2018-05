Roma, Baldissoni: «Cedere per vincere»

di Eleonora Trotta

Dopo aver ritirato il premio ‘Maurizio Maestrelli’, a Fiuggi, il dg della Roma, Mauro Baldissoni, ha commentato così il percorso europeo della Roma: «Resta la consapevolezza. Abbiamo vissuto delle serate magiche, ma ci vuole tanto impegno e dedizione. Ora siamo ad un passo dal raggiungimento di un obiettivo importante che ci consente di dar seguito a quello che abbiamo creato. Questa stagione è migliore più soddisfacente di quella passata». Poi sul calciomercato: «E’ un’attività fisiologica, non va vissuto come una colpa. Tutti i club hanno dovuto vendere, in passato. Continueremo a cedere calciatori nel contesto delle scelte, fatte per vincere e non solo per coprire un buco di bilancio. Ci sono delle regole che devono rispettare tutte le squadre. L’obiettivo resta quello di ottenere un risultato migliore».

