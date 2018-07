Baldissoni: «È nostro diritto vedere lo stadio realizzato»

di Gianluca Lengua

«La Roma ha il desiderio e il diritto di vedere completato un procedimento passato per una conferenza di servizi durata un’anno e mezzo. Il progetto è arrivato al termine del percorso e, come dichiara chi lavora all’indagine, non ci sono elementi per ritenerlo viziato, noi manteniamo fiducia e esprimiamo convinzione e diritto a vederlo realizzato nel più breve tempo possibile», lo ha detto il direttore generale della Roma Mauro Baldissoni in occasione della presentazione del nuovo accordo di partnership triennale tra il club e “La Molisana”. Il dg ha poi aggiunto: «Veniamo da settimane di molta attenzione mediatica nei confronti di qualcosa che è stato, forse per semplicità, definita indagine sullo stadio della Roma. Non lo è, si chiama Operazione Rinascimento, non stadio della Roma». Baldissoni ha anche commentato il recente decreto dignità che vieta la sponsorizzazione di società di scommesse e ha risposto alle recenti polemiche nate dopo la firma di un contratto tra la società giallorossa e Betway: «I contratti sono validi e non si firmano in un giorno, ma sono frutto di trattativa di mesi. Noi ci adegueremo alla volontà del legislatore». Chiusura sulle ambizioni del club in campionato e in ambito europeo: «Noi puntiamo ogni anno per competere, sappiamo che quello che facciamo non è mai abbastanza. Continueremo a valutare quello che si può fare per essere ancora più competitivi, ma sappiamo di aver già dimostrato di poterlo essere ogni anno».

