Roma, Baldissoni risponde a De Laurentiis: «Frequenta "uccellini" sbagliati»

In merito alle dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis nelle quali ha parlato di un "uccellino" che gli avrebbe detto che il proprietario del Liverpool sarebbe lo stesso della Roma, il dg della società giallorossa, Mauro Baldissoni ha risposto ai microfoni di Roma Radio: «De Laurentiis dice che glielo ha detto un uccellino, ma francamente non so chi, mi viene da pensare che forse Aurelio frequenta gli uccellini sbagliati. Magari noi potremmo suggerirgli di parlare più con gli usignoli, che cinguettano melodie invece che sciocchezze. Consentitemi di mandare un saluto affettuoso al presidente De Laurentiis e a Carlo Ancelotti, che è nel cuore di tutti noi romanisti, e a tutto il Napoli a cui facciamo un in bocca al lupo per l'inizio del campionato come lo facciamo per tutte le altre squadre». Sul campionato ormai alle porte invece, Baldissoni, ha spiegato che «le sensazioni sono sempre buone. Sapete che è il campo a dare le risposte, siamo fiduciosi. Speriamo di dare delle gioie alla gente. L'anno scorso abbiamo avuto bei momenti e contiamo di poterli rivivere».

