Roma in semifinale Champions e la Capitale si tinge di giallorosso: caroselli dal centro alla periferia

di Raffaella Troili

La Roma batte il Barcellona 3-0 e vola in semifinale Champions. Un'impresa che ha fatto impazzire i tifosi dello stadio Olimpico e tutti i romanisti che si sono riversati per le strade della capitale per festeggiare. Caroselli colorati, bandiere giallorosse e clacson strombazzanti da piazza Vittorio a piazzaVvenezia, ponte Milvio e lungotevere. Tutti impazziti per l'impresa dei giallorossi che hanno rimontato l'andata asfaltando il Barcellona con un sonoro 3-0.

