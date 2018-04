Roma-Barcellona, le pagelle: De Rossi, il gol vale oro. Fazio e Manolas da urlo

di Alessandro Angeloni

Applausi e lacrime. ALISSON NG Strano ma vero: non deve fare granché. FAZIO 8 Bel cross per Schick, come belli i corpo a corpo con Suarez. Centrale, terzino e ala. Riesce a fare tutto con energia e testa. Rischia il rosso, ma è un dettaglio. MANOLAS 9 Si piazza al centro della difesa non come regista ma come trenino pronto a rincorrere ogni minima disattenzione. Segna il terzo gol. Un eroe. Un cuore grosso così nella sua area di rigore negli ultimi minuti traballanti. Splendido. JESUS 8 A volte...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO