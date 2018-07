Roma, boom di abbonamenti: raggiunta quota 20 mila. De Rossi già corre a Trigoria

di Gianluca Lengua

L’entusiasmo dei tifosi della Roma è alle stelle: la voglia di vivere il campionato e le notti di Champions League ha spinto 20 mila persone a sottoscrivere l’abbonamento allo stadio per la prossima stagione. In ben 17.500, infatti, hanno sfruttato la prelazione per rinnovare la tessera della scorso anno, mentre oggi è partita la vendita libera. I primi dati diffusi dal club parlano di un boom di adesioni: solo oggi sono stati sottoscritti 2.500 abbonamenti, quota che continua a salire e che sicuramente supererà i 21.973 abbonati dello scorso anno. La curva Sud centrale è esaurita, rimangono pochi posti solo in quella laterale. La semifinale di Champions e i 9 acquisti messi a segno da Monchi nel mese di giugno, hanno convinto il popolo romanista che resta in attesa di assistere al ritiro a Trigoria.



VIA AGLI ALLENAMENTI

Già oggi De Rossi e i nuovi arrivi Bianda e Coric, hanno cominciato ad allenarsi al Fulvio Bernardini: corsa e qualche esercizio in palestra per riprendere confidenza con il campo in vista del raduno pianificato il 6 luglio. I primi due giorni saranno dedicati alle visite mediche e il 9 prenderanno il via gli allenamenti: sono previste due amichevoli contro il Latina (14 luglio) e Avellino (a Frosinone il 20), mentre il 22 la partenza per gli Stati Uniti dove la Roma giocherà contro Tottenham (26), Barcellona (1 agosto) e Real Madrid (7 agosto).

