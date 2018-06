Roma, c'è l'accordo con il PSG per Pastore: nei prossimi giorni l'arrivo nella Capitale

di Gianluca Lengua

L’accordo tra la Roma e il Paris Saint-German per l’acquisto di Pastore è a un passo dalla conclusione. I due club hanno trovato la quadra sulla base di 20 milioni di euro più 4 bonus che entreranno nelle casse di Jim Pallotta, il giocatore, invece, firmerà un contratto di 4 anni a 4 milioni di euro a stagione. In queste ore Pastore sta trascorrendo le vacanze alla Baleari dove ha festeggiato il suo 29esimo compleanno assieme a Verratti. L’arrivo nella Capitale per sostenere le visite mediche e porre la firma sull’accordo è previsto nei prossimi giorni. Una trattativa legata alla cessione di Radja Nainggolan all’Inter, il belga sarà ceduto alla cifra di 24 milioni più le due contropartite Santon e Zaniolo. Il Ninja non raggiungerà Milano prima di lunedì, un trasferimento che ha fatto infuriare i tifosi della Roma che sui social si sono sfogati contro il direttore sportivo Monchi e la società.

© RIPRODUZIONE RISERVATA