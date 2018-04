Roma, c'è il Chievo e il Liverpool: Dzeko sempre in campo

di Alessandro Angeloni

Adesso la partita vera è con il Liverpool in attesa di sanzioni da Uefa per il post Anfield; dopo la disfatta di Barcellona, da queste parti si pensava (o si doveva pensare) più alla Fiorentina. Come se in quell’occasione non si credesse nella rimonta, che invece c’è stata, come se battere la Viola doveva essere necessario per la corsa Champions, invece quel successo non è arrivato. A Roma vogliono riprovare a fare il miracolo e vedremo anche stavolta un bel turnover in campionato (ma non eccessivo)...

