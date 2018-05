Roma, Cagliari trasferta-chiave per la Champions League

di Stefano Carina

L’Europa che conta si conquista in trasferta. Due gare esterne (Cagliari e Sassuolo) e una all’Olimpico (Juventus) separano i giallorossi dalla prossima Champions. Un paradosso per i semifinalisti della massima competizione per club, quello di non aver già staccato il biglietto per il prossimo anno, al quale Di Francesco vuol porre rimedio già nel posticipo serale in Sardegna. La Roma è reduce da tre successi consecutivi in campionato (Genoa, Spal e Chievo) e proprio in trasferta ha costruito la base dei 70...

