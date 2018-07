Roma, calciatori svegli alle 5 del mattino: il jet-lag colpisce anche Florenzi e Manolas

di Gianluca Lengua

I posti in prima classe sul charter che ha portato la Roma negli Stati Uniti non sono stati sufficienti a far riposare la squadra durante le 13 ore e 40 minuti di volo. Uno degli obiettivi del club di prenotare un aereo a completa disposizione dei giocatori, era quello di far smaltire il prima possibile il jet-lag che in California può essere molto accentuato viste le 9 ore di fuso orario rispetto all’Italia. La squadra è sbarcata a San Diego ieri pomeriggio alle 17 (ore 2 in Italia) e si è diretta subito nell’hotel a 4 stelle immerso nella località "La Jolla" con vista Oceano Pacifico e una piscina adiacente ad un campo di golf in cui si sono disputati gli Us Open nel 2008. Di Francesco ha pianificato il primo allenamento della giornata alle ore 10 (19 in Italia) il secondo invece sarà alle 17, ma alcuni calciatori tra cui El Shaarawy, Strootman, Manolas, Florenzi e Pellegrini hanno aperto gli occhi alle 5 di mattina postando sui rispettivi account Instagram foto e commenti.

