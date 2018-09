Roma, Monchi: «Barcellona su di me? Sto bene qui»

«Offerta del Barcellona? Non considero cose che non hanno senso, come un'offerta del Barca. Al momento, non ho intenzione di ritornare in Spagna perché sto bene dove mi trovo ora. È un progetto diverso, nel quale ho dovuto trovare il Monchi ideale per questa situazione. Non sono una persona che vive di futuro, mi preoccupo molto di più del presente, vivo giorno per giorno, e ho ancora degli anni di contratto con la Roma». Lo ha detto il direttore sportivo della Roma, Monchi, da Madrid per la gara di Champions contro il Real, nel programma «El Partidazo» su Cadena Cope. «Quello che mi preme è che la Roma faccia una bella partita con il Real. Una squadra sempre pericolosa, anche senza Ronaldo. Saranno molto motivati, le motivazioni non servono a una squadra che ha vinto tre Champions di fila. Vorranno vincere anche senza Cristiano».

