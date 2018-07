Roma, cena di squadra in centro. Nainggolan nostalgico: «Belli miei»

di Gianluca Lengua

Dopo sette giorni di allenamenti sfiancanti, Di Francesco ha concesso un giorno libero alla squadra per stare con le proprie famiglie. Il 9 a 0 al Latina ha galvanizzato il gruppo e in particolare Patrik Schick autore di una tripletta che è stata la conferma di quanto fatto durante il ritiro a Trigoria.



🍣🍚 Un post condiviso da Kevin Strootman (@kevinstrootman) in data: Lug 14, 2018 at 2:23 PDT

Ieri sera, a fine partita, la squadra si è ritrovata in un ristorante di Sushi in centro, un modo per creare più coesione con i nuovi arrivati: a darne notizie e a postare lo scatto è statosul proprio profilo Instagram in cui si vedono De Rossi, Dzeko, Manolas, Cristante, Schick, Kluivert e Coric. Grande assenteex romanista, ma sopratutto leader e trascinatore del gruppo che con un messaggio nostalgico ha salutato i suoi amici: «Belli miei». Tantissime le richieste dei tifosi al belga di tornare nella Capitale ripensando al trasferimento all’Inter.

