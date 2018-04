Roma, ad Anfield una notte da squadra per sognare la finale

di Ugo Trani

dal nostro inviato LIVERPOOL - Dzeko passeggia sul prato di Anfield. Il centravanti è il simbolo della Roma in Champions. Edin, dopo aver detto no al Chelsea a fine gennaio, ha spinto i compagni fino a questa semifinale. Decisivo sempre e comunque: gol, assist e prestazioni. Ci ha messo il fisico e la testa, spesso anche per gli altri. E' quello che chiede Di Francesco domani sera nella gara d'andata contro il Liverpool. Comportamento da squadra, cioè il collettivo che esalta il singolo. Come è successo il 10 aprile contro il Barça, nel ritorno dei quarti. Nella notte finora più bella di questa stagione e anche degli ultimi 34 anni.



Di Francesco scherza a distanza cone ricorda che il Liverpool non è soloche, con 41 gol stagionali, sta facendo la differenza in Champions e in Premier. Senza rifugiarsi nella pretattica, evita comunque di concedere qualche vantaggio al collega tedesco. Entrambi, comunque, hanno scelto la formazione per questa prima sfida. Dieci-undicesimi, però, tenendosi l'ultimo dubbio:, sulla destra e subito dietro a Dzeko;, per la regia dei Reds. Il sistema di gioco dei giallorossi dovrebbe essere il 3-4-2-1. Come contro il Barça nella notte della remuntada. Come contro la Lazio, nel derby di ritorno. L'ha usato 2 volte in 6 giorni. In campionato preferisce il 4-3-3 (o il 4-3-2-1 come a Ferrara) o il 4-2-3-1. In Europa si sente più moderno con la linea a 3, pronto sempre alla modifica in corsa.Avanti con il turnover, dal campionato alla Champions (e viceversa). Tornano, dopo il successo di sabato contro lain difesa,a centrocampo eda centravanti. Entrano in 5, in dote portano la freschezza che spesso è decisiva a fine stagione. Diventano 6 i cambi se avrà spazio pure Under. Sarebbe l'unica novità nella formazione dell'Impresa. Quella che 2 settimane fa ha fatto il giro del pianeta.

