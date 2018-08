Roma, Totti: «Sulla carta sembra facile, ma è un girone duro». Di Francesco: «Avversari diversi, stessa voglia»

di Redazione Sport

Sulla carta sembra tutto semplice. L'anno scorso dovevamo arrivare terzi, invece abbiamo battuto chiunque. È un girone duro, sappiamo che il Real farà un girone a parte, sono campioni in carica e sono difficili da battere, ma cercheremo in tutti i modi di arrivare minimo secondi». Sono le parole dei Francesco Totti a Sky dopo il sorteggio di Champions che ha visto la Roma sorteggiata nel Gruppo G con Real Madrid, Cska Mosca e Viktoria Plzen. «Real senza Ronaldo? Vediamo che squadra sarà, anche se parliamo sempre di extraterrestri. Ha perso Ronaldo ma ha comprato altri giocatori anche se Ronaldo è tra i più forti al mondo, ma il Real è sempre una squadra da rispettare, competitiva e difficile da battere», ha aggiunto il dirigente giallorosso. «L'obbiettivo della Roma quest'anno in Champions? Fare meglio dell'anno scorso vorrebbe dire andare in finale a Madrid, non sarà facile, cercheremo di arrivare il più lontano possibile. Le aspettative sono altissime, la squadra è forte, il gruppo unito e il mister ha grandi obbiettivi. Cercheremo di dire la nostra anche in campo europeo, poi in Italia è un altro discorso. La squadra è competitiva, la società ha fatto questa scelta sul mercato, da rispettare, ha comprato giocatori di valore, giovani e punteremo forte su di loro», ha spiegato Totti che ha poi raccontato un aneddoto proprio legato al Real Madrid. «Alla mia ultima partita a Madrid ci sono stati giocatori che si inchinavano, mi chiedevano foto, maglia, è stato un giorno gratificante che ricorderò per sempre. Il presidente Florentino Perez ha voluto la mia maglia a tutti i costi con una dedica diversa: 'mi ha chiesto di scrivere, 'l'unico giocatore che mi ha detto di no al Real Madrid'».



«21 anni fa scendevo in campo per la prima volta con la maglia della Roma: emozioni senza tempo, come quelle che ci siamo regalati nella scorsa stagione in Europa. Si ricomincia: nuovi avversari ma stessa identica voglia di regalare a tutti i romanisti delle notti indimenticabili». Sono le parole del tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, su twitter dopo il sorteggio di Champions League che ha visto la Roma inserita nel Gruppo G con Real Madrid, Cska Mosca e Viktoria Plzen.

